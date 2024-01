Usa-Ue: alleati in competizione economica, frammentazione europea pesa su nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 15 anni l’Europa nel suo complesso ha perso competitività rispetto agli Stati Uniti. In modo importante. Nel 2008 l’economia dell’Unione europea era leggermente più grande di quella americana: 16,2 trilioni su 14,7 trilioni. Nel 2022, l’economia statunitense era cresciuta fino a 25 trilioni, mentre l’Ue e il Regno Unito insieme avevano raggiunto solo 19,8 trilioni. In poche parole: l’economia americana è ora quasi un terzo più grande, se misurata in termini grezzi di Pil. Perché questa rincorsa vincente di Washington? L’Ue soffre di una serie di punti deboli rispetto agli Stati Uniti tra cui la mancanza di giganti della tecnologia, una disponibilità limitata di capitale privato e, innanzitutto, un crescente divario nei prezzi dell’energia. Proprio quest’ultimo fattore è uno svantaggio cruciale per l’Europa: non stiamo vivendo una crisi energetica, come negli anni Settanta, ma viviamo in una “nuova normalità” fatta di prezzi del gas più alti rispetto ai decenni precedenti, rendono la vita più difficile alle industrie europee ad alta intensità energetica. Mentre gli Stati Uniti possono fare affidamento sulla propria produzione interna di energia. Nel frattempo, i tre pilastri del modello industriale tedesco – gas a buon mercato dalla Russia, sicurezza a buon mercato dagli Stati Uniti, esportazioni verso la Cina – sono stati totalmente o parzialmente colpiti dalle implicazioni della guerra in Ucraina (e forse dalla nuova guerra tra Israele e Hamas). (segue) (Rin)