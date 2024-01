Usa-Ue: alleati in competizione economica, frammentazione europea pesa su nostra economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo vuol dire che la più grande economia dell’Eurozona è entrata in una difficile fase di transizione: un effetto per l’intero continente e per l’Italia, largamente integrata nella catena di fornitura tedesca. In questo quadro, la politica industriale è un rimedio o il rimedio necessario? Gli Stati sono tornati a prendere decisioni economiche chiave, relative alle esportazioni tecnologiche, al commercio e alle sanzioni. Una differenza fondamentale tra le politiche industriali statunitensi e quelle dell’Ue è che negli Stati Uniti la politica di concorrenza è progettata per rendere le aziende più forti sui mercati mondiali, mentre nell’Ue è stata originariamente progettata per far competere le aziende tra loro all’interno del mercato unico europeo. Solo di recente ci stiamo concentrando maggiormente sui mercati globali, ma a questo punto le nostre aziende per lo più non hanno la portata e le dimensioni per competere con le controparti americane e cinesi. Parte della ragione di ciò è che l’innovazione negli Stati Uniti è incoraggiata facilitando le scelte rischiose e persino i fallimenti. Mentre nell’Ue tendiamo a ridurre i rischi ed evitare i fallimenti. L’intero ecosistema dell’istruzione superiore e della ricerca e sviluppo rientra in questo quadro, a monte della politica industriale in quanto tale. C’è quindi un divario culturale e ideologico da colmare in primo luogo al di là dell’Atlantico. Ma la mia impressione è che, nell’Ue, la politica industriale sarà nuovamente lasciata agli stati-nazione. La stessa Ue parlerà di politica industriale – con il numero di “atti” già annunciati: il chip act, il net zero industrial act, il raw materials act e da ultimo con il regolamento sull’intelligenza artificiale. Ma senza capitali pesanti allegati. Del resto la differenza è nel budget. Negli Stati Uniti si aggira sul 20 per cento del Pil mentre a Bruxelles è un decimo. Per il futuro, le politiche industriali saranno perseguite dagli stati nazionali utilizzando gli aiuti statali. Gli stati con più spazio fiscale avranno una politica industriale degna di questo nome, i paesi senza spazio fiscale saranno nei guai. (Rin)