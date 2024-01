Sardegna: boom offerte di lavoro, ma crescono difficoltà di selezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono solo gli operatori del settore turistico a cercare nuove leve: il commercio, con una costante rotazione di personale, mantiene una domanda costante per commessi, fattorini e impiegati. Il problema si fa più evidente nei settori industriali e manifatturieri, che faticano a tenere il passo con le regioni più ricche del nord. Gli operai specializzati e innovativi diventano un bene prezioso, difficile da trovare. Tra le professioni più elusive ci sono gli specialisti nelle scienze della vita, i tecnici dei processi produttivi, i tecnici della salute e gli operai specializzati in vari settori. Farmacisti, biologi, veterinari, agronomi e molte altre figure sono richieste con urgenza, ma la disponibilità di candidati è spesso limitata. In un contesto in cui la Sardegna si sforza di bilanciare la domanda di lavoro con l'offerta di figure professionali qualificate, emerge la necessità di investire nella formazione e nell'attrazione di talenti per garantire una crescita sostenibile e duratura per l'isola. La caccia al lavoro è aperta, e la sfida è trovare le risorse giuste per far fronte alle esigenze di un'economia in evoluzione. (Rsc)