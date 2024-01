Regno Unito: il 2024 sarà l’anno delle elezioni parlamentari, tra la crisi dei conservatori e il potenziale ritorno dei Laboristi al governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 13 anni di governo conservatore, il Regno Unito potrebbe dunque tornare ad avere una guida laborista. Tuttavia, negli ultimi mesi anche la formazione di opposizione ha affrontato non poche difficoltà. In particolare, Starmer si ritrova a dover gestire una delle sfide più significative e pericolose dal 2019, quella legata conflitto in corso a Gaza. L’escalation di violenza in Medio Oriente e l’operazione militare lanciata da Israele hanno infatti provocato una profonda spaccatura interna tra coloro che sostengono una posizione filo palestinese e quelli che invece continuano ad appoggiare Tel Aviv, seguendo la linea tracciata dallo stesso Starmer fin dai primi giorni del suo mandato. Nelle ultime settimane il leader laborista ha dovuto affrontare un crescente ammutinamento da parte dei suoi consiglieri e parlamentari, che hanno chiesto al partito di cambiare la posizione ufficiale e condannare Israele per la crisi umanitaria a Gaza. Il tema centrale della disputa riguarda i voti della classe media di sinistra liberale e della classe operaia musulmana, che continuano a chiedere pubblicamente il cessate il fuoco a Gaza, e il cui sostegno potrebbe essere decisivo per vincere le elezioni. La risposta di Starmer al dibattito interno al Labour, secondo il quotidiano "The Guardian", non ha fatto altro che consolidare la visione di una leadership “cinica e inaffidabile”, incrinando potenzialmente il momento positivo del partito nei sondaggi. (Rel)