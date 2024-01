Medio Oriente: la guerra a Gaza e le implicazioni regionali del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei personaggi maggiormente impegnato nell’attività diplomatica volta a trovare una soluzione al conflitto tra Hamas e Israele è il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, che dovrebbe giungere nei prossimi giorni in Israele, e poi probabilmente in Cisgiordania, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L’obiettivo del quarto viaggio del capo della diplomazia Usa in Medio Oriente – che dovrebbe iniziare il 5 gennaio -, secondo le indiscrezioni pubblicate dal portale “Axios”, è procedere con il dialogo regionale al fine di trovare una soluzione all’operazione israeliana nella Striscia di Gaza, lanciata dopo l’attacco del movimento palestinese Hamas del 7 ottobre. (segue) (Res)