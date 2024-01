Medio Oriente: la guerra a Gaza e le implicazioni regionali del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco terroristico del movimento islamista palestinese Hamas in Israele avvenuto il 7 ottobre 2023 rappresenta uno spartiacque nella storia del conflitto in Medio Oriente e nell’andamento degli equilibri regionali. Con oltre 21 mila morti palestinesi nella Striscia di Gaza dopo l’avvio dell’operazione militare israeliana, circa 1.400 israeliani uccisi – di cui oltre 1.200 civili – e più di 120 ostaggi israeliani ancora nelle mani dei gruppi armati, a quasi tre mesi dall’avvio il conflitto tra Israele e Hamas permane. In seguito alla tregua di fine novembre, durante la quale sono stati liberati circa 100 ostaggi in cambio del rilascio di 300 prigionieri palestinesi, e sono entrati gli aiuti umanitari a Gaza, sono proseguiti i colloqui diplomatici ad alto livello tra funzionari di Israele, Stati Uniti, Qatar ed Egitto per trovare una nuova intesa. Tuttavia, le operazioni israeliane a Gaza proseguono, come pure il lancio di razzi verso Israele, e non sembra intravedersi una cessazione delle ostilità nell’immediato. (segue) (Res)