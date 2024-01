Usa: a novembre si vota per il nuovo presidente, tutti gli appuntamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 novembre del 2024 gli Stati Uniti torneranno ad eleggere un nuovo presidente, quattro anni dopo l’insediamento di Joe Biden e le rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Le conseguenze delle proteste avvenute dopo le elezioni del 2020, sul piano legale, giudiziario e politico, sono ancora ben visibili nel panorama Usa. Gli ultimi sondaggi danno ormai per scontato un nuovo confronto tra Biden e il suo predecessore, Donald Trump, nonostante i problemi legali di quest’ultimo, che ad oggi è accusato di oltre 90 capi di imputazione nel quadro di quattro incriminazioni differenti. Dal suo ruolo nelle rivolte del 6 gennaio alle violazioni della legge per il controspionaggio, legate ai documenti classificati trovati dalle agenzie federali nella sua residenza di Mar-a-lago, in Florida, fino ad arrivare alle accuse di interferenze elettorali in Georgia e alla falsificazione di documenti finanziari per i pagamenti inviati alla pornostar Stormy Daniels, con cui Trump ha avuto una relazione extraconiugale. Neanche il presidente attualmente in carica, tuttavia, è esente da critiche: Biden concluderebbe un nuovo mandato all’età di 86 anni, e alle sue frequenti gaffe si aggiungono anche le inchieste parlamentari che i repubblicani stanno portando avanti relativamente alle attività imprenditoriali del figlio Hunter, che potrebbero coinvolgere indirettamente anche l’anziano presidente. (segue) (Was)