Usa: a novembre si vota per il nuovo presidente, tutti gli appuntamenti (3)

- A dispetto dei sondaggi, entrambi i candidati favoriti si trovano a fare i conti con una popolarità in calo: uno a causa dei problemi legati all’inflazione, alla crisi dei migranti in arrivo al confine con il Messico e alla gestione dei conflitti in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza, da molti ritenuta insoddisfacente; e l’altro a causa della sua proverbiale imprevedibilità e dei suoi problemi legali. Alle quattro cause penali, infatti, se ne aggiungono altre due civili: il processo per frode in corso a New York, con Trump che è stato organizzato di aver gonfiato illegalmente il valore degli asset gestiti dalla Trump Organization per ottenere prestiti e condizioni migliori per i finanziamenti chiesti alle banche; e la causa avviata dalla scrittrice E. Jean Carroll, che ha accusato l’ex presidente di averla aggredita sessualmente nel 1996 a New York e poi ha chiesto un nuovo processo per diffamazione. La popolarità di Biden ha registrato un calo considerevole rispetto a quando ha assunto la presidenza: ad oggi, in base alla media aggiornata dei sondaggi, il 55,1 per cento dei cittadini non è soddisfatto del lavoro della attuale amministrazione, contro il 39 per cento che ha espresso parere positivo. Si tratta di un capovolgimento rispetto al gennaio del 2021, quando il 53,1 per cento degli elettori guardava a Biden con fiducia, rispetto al 30,2 per cento rappresentato dai suoi critici. Analogamente, il 52,8 per cento dei cittadini ha espresso una opinione “sfavorevole” nei confronti di Trump, contro il 42,1 per cento che lo sostiene. (segue) (Was)