Giappone: terremoto Ishikawa, in fiamme la città di Wajima, numerosi crolli a Suzu (2)

- Il governatore della prefettura di Ishikawa, Hiroshi Hase, è già stato ricevuto a Tokyo dal primo ministro, cui ha chiesto l’immediata mobilitazione delle Forze di autodifesa. Al momento non sono ancora disponibili bilanci di danni e vittime, ma dal Giappone centrale continuano a giungere video e immagini di abitazioni crollate, strade divelte e dell’arrivo delle prime onde anomale lungo le coste occidentali del Paese. Oltre 32.500 abitazioni nella prefettura di Ishikawa sono attualmente prive di energia elettrica, mentre il governo ha rassicurato in merito alla sicurezza delle centrali nucleari, che non presenterebbero alcuna anomalia. Il terremoto si è verificato alle 16:10 (le 8:10 in Italia), e ha investito con particolare violenza la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, dove l’intensità della scossa ha raggiunto il livello 7 sulla scala sismica giapponese. La scossa è stata avvertita con forza lungo l’intera costa occidentale del Paese, che affaccia sul Mar del Giappone, e in gran parte del territorio nazionale, inclusa Tokyo. I servizi ferroviari sono stati sospesi nel Giappone centrale e orientale. L’allerta tsunami è stata immediatamente proclamata a Ishikawa, ed è stata poi estesa dalle autorità alle prefetture di Yamagata, Niigata e Toyama. (Git)