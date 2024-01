Lombardia: Salluzzo (agroalimentare Confcommercio), reggono tradizioni culinarie, ma più attenzione alla spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo, "se prima spendevo 100 euro" adesso "magari la cifra si aggira sui 70 euro (la cifra ricavata è dai 64 ai 70 euro, ndr.)". Quello che è andato in decremento invece è la regalistica dell'alimentare che ha subito una diminuzione importante intorno al 20-25 per cento rispetto al 2022 e una spesa media bassa, che non supera i 25 euro. La grande distribuzione ma anche i discount sono prevalenti tra i consumatori: chi invece va a fare la spesa in gastronomia tende a spendere un po' meno. Tra i piatti preferiti dai lombardi sicuramente si trova ogni tipo di pasta ripiena "come il tortellino con brasato o i ravioli". Tutto rigorosamente in brodo, che può essere di pollo ma c'è anche chi continua "con la gallina o il cappone (ripieno con le castagne)". A livello di dolci, vince il panettone, in particolare quello artigianale (circa 35 euro al chilo), che si conferma il re delle feste con vendite stabili rispetto al 2022 preferito dal 75 per cento dei consumatori rispetto al 25 per cento che invece opta per il pandoro. Le spese di Natale hanno anche visto diversi casi di incremento nelle vendite. Un andamento positivo lo ha sperimentato il settore del lusso con un +10 per cento e uno scontrino medio intorno ai 1000 euro. (segue) (Rem)