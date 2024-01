Lombardia: Salluzzo (agroalimentare Confcommercio), reggono tradizioni culinarie, ma più attenzione alla spesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi, "non c'è stato alcun contraccolpo a livello di acquisti". Anzi. "A discapito di certi mass media, o di tante dichiarazioni che vengono fatte legate al non amore per il presepe, il suo allestimento impegna tuttora moltissime famiglie". C'è tutto un mondo legato al presepe "sia nell'ambito devozionale" ma anche fatto "di non credenti e appassionati o semplicemente collezionisti". Il presepe, dunque si dimostra eterogeneo, amato da bambini, ragazzi e adulti che ogni anno decidono di aggiungere pezzi e statuine. "Ognuno integra con delle figure nuove che vengono eseguite anche su commissione con diversi materiali: si va dalla cartapesta alla terracotta, fino allo stucco milanese settecentesco". L'acquisto di presepi, tendenzialmente, si profila durante tutto il corso dell'anno, poi c’è chi invece fa un presepio domestico legato solo al periodo natalizio. A colpire maggiormente la clientela sono gli oggetti di alto livello, e una forte attrazione e interesse per le lavorazioni fatte a mano. Anche per quanto riguarda il settore degli addobbi natalizi, "c'è stata una forte richiesta quest'anno di addobbi mirati, cioè richieste specifiche, come illuminazioni e decorazioni di una certa eleganza esecutiva ma anche di materiali e di pregevolezza", conclude Seregni. (Rem)