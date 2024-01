Piemonte: sette nuove nomine al vertice delle aziende sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte, durante l’ultima seduta dell’anno, ha definito gli incarichi di direzione in sei aziende sanitarie regionali e alla nomina del commissario della nuova Azienda Ospedaliera Regina Margherita che saranno attivi a partire da oggi con l’avvio del 2024. Si tratta della conferma di tre direttori generali (Carlo Picco all'Azienda sanitaria locale Città di Torino, Giovanni La Valle all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute di Torino e Franca Dall'Occo all'Azienda sanitaria locale To3) e due nomine a direttore generale dei commissari Davide Minniti, all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano e Livio Tranchida, all'Azienda Ospedaliera Santa Croce – Carle di Cuneo. Nuovo direttore generale di Azienda Zero è stato nominato Adriano Leli, già direttore della Società di committenza regionale, al posto dell'attuale commissario Carlo Picco, per il quale sono decorsi i termini dell’incarico. (segue) (Rpi)