Piemonte: sette nuove nomine al vertice delle aziende sanitarie (2)

- Invece, Giovanni Messori Ioli, già direttore generale dell'Asl di Asti ed attualmente direttore sanitario dell'Asl To5, è stato scelto come commissario della nuova Azienda Ospedaliera Regina Margherita di Torino. “Con queste nomine confermiamo per tre anni i direttori in carica e dotiamo Azienda Zero, che è la chiave di volta delle nostre aziende sanitarie, di una direzione strutturata - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Superiamo le nomine a scavalco e diamo stabilità alle aziende sanitarie che hanno di fronte le sfide dei prossimi anni: si tratta di persone di grande valore, alcune delle quali tornano nella sanità piemontese. Abbiamo anche individuato molto rapidamente il commissario per l'ospedale Regina Margherita che è appena diventato un'azienda autonoma”, ha concluso. (Rpi)