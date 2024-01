G7: Zelensky si congratula con Meloni per avvio presidenza, proseguire cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è grata verso l'Italia "per aver difeso la libertà e la vita umana, nonché per aver preservato la stabilità globale e un ordine internazionale basato su regole". Lo ha scritto sui suoi profili social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio di congratulazioni rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'avvio della presidenza italiane del G7. "Auguro alla presidenza italiana del G7 ogni successo nel realizzare le sue priorità e sono ansioso di continuare la proficua cooperazione tra l’Ucraina e il G7 nell’affrontare le sfide globali comuni", ha scritto Zelensky. (Kiu)