Medio Oriente: la guerra a Gaza e le implicazioni regionali del conflitto (3)

- Il 26 dicembre scorso, Blinken ha incontrato a Washington il ministro degli Affari strategici di Israele, Ron Dermer, che poi ha avuto colloqui con il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. Secondo una fonte della Casa Bianca citata da “Axios”, l'incontro si è concentrato sulla pianificazione di una transizione dai combattimenti ad alta intensità a Gaza a una fase diversa della guerra, che si concentrerà in gran parte su obiettivi di alto profilo di Hamas. Sullivan e Dermer hanno anche discusso le misure pratiche per migliorare la situazione umanitaria a Gaza, ridurre al minimo i danni ai civili e incrementare gli sforzi per riportare a casa gli ostaggi rimanenti, ha detto il funzionario. Secondo il funzionario, Sullivan e Dermer hanno parlato della pianificazione per il dopoguerra, inclusa la governance e la sicurezza a Gaza, un orizzonte politico per il popolo palestinese e il lavoro continuo sulla normalizzazione e l'integrazione di Israele nella regione. (segue) (Res)