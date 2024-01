Usa: a novembre si vota per il nuovo presidente, tutti gli appuntamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, i due sembrano mantenere un vantaggio consolidato rispetto agli altri candidati che stanno attualmente correndo per la Casa Bianca. La media dei dati raccolti dal sito “FiveThirthyEight” relativamente alle primarie democratiche vede Biden in vantaggio schiacciante: 68,5 per cento, contro la scrittrice Marianne Williamson e Dean Phillips, deputato del Minnesota, entrambi sotto ai dieci punti, rispettivamente con il 6,7 e il 4,2 per cento. Una situazione analoga si può notare relativamente anche alle primarie repubblicane: la media dei sondaggi vede Trump al 62 per cento, con il secondo in classifica, il governatore della Florida Ron DeSantis, solamente all’11,9. La più affollata rosa dei candidati repubblicani si è progressivamente assottigliata nelle ultime settimane: l’ex vicepresidente Mike Pence, il senatore Tim Scott e il governatore della Dakota del Nord, Doug Burgum, hanno tutti annunciano la conclusione delle rispettive campagne elettorali. Oltre a Trump e DeSantis sono rimasti solo Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice Usa all’Onu, con una media nei sondaggi del 10,8 per cento; l’imprenditore Vivek Ramaswamy, con il 4,1 per cento; e l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie, con il 3,2 per cento. (segue) (Was)