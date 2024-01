Usa: a novembre si vota per il nuovo presidente, tutti gli appuntamenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la campagna elettorale già nel vivo, il primo appuntamento del prossimo anno è rappresentato dalle primarie, durante le quali i democratici e i repubblicani in tutti gli Stati (oltre ai territori a sovranità Usa) selezionano il candidato del partito alle presidenziali. In base alle diverse normative, i singoli Stati possono selezionare il candidato avvalendosi di due modelli: le primarie e i caucus. Al termine di questo processo vengono selezionati i delegati che parteciperanno alle convention nazionali dei due partiti, durante le quali vengono annunciati i candidati ufficiali alla presidenza e alla vicepresidenza. I delegati sono assegnati ai candidati sulla base di consultazioni popolari che avvengono a livello statale. I due modelli hanno alcune differenze sostanziali. I caucus sono riunioni di natura informale tra i diversi candidati del partito, che presentano il proprio programma e durante i quali si può votare anche verbalmente o per alzata di mano. Le primarie, invece, si dividono in aperte e chiuse: alle prime possono votare solo i membri iscritti al partito che ha organizzato le elezioni, mentre alle seconde possono partecipare tutti i cittadini. Il ciclo delle primarie inizierà con il caucus repubblicano in Iowa, in programma per il 15 gennaio, al quale seguiranno le primarie democratiche e repubblicane in New Hampshire, il 25 dello stesso mese, e le primarie democratiche in Carolina del Sud e in Nevada, rispettivamente il 3 e il 6 febbraio. (segue) (Was)