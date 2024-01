Veneto: in primi 10 mesi dell'anno boom di arrivi, +15,4 per cento rispetto al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto invece riguarda i cittadini di origine straniera, rispetto al 2019, fra gennaio ed ottobre 2023 gli arrivi (12.695, +23,5 per cento rispetto al 2022 e +2,8 per cento rispetto al 2019) e le presenze sono aumentate (47.429 +12,4 per cento rispetto al 2022 e +2,9 per cento rispetto al 2019). Nel dettaglio, rispetto al 2019, i dieci mesi del 2023 segnalano una forte crescita nelle presenze di cittadini tedeschi (+10,9 per cento rispetto al 2019 e +2,3 per cento rispetto al 2022), austriaci (+7,4 per cento rispetto al 2019 e +0,4 per cento rispetto al 2022) e turisti americani (+14,9 per cento rispetto al 2019, +31,9 per cento rispetto al 2022). Rispetto al 2019, mancano ancora turisti inglesi (-16,5 per cento), russi (-77 per cento), cinesi (-68,3 per cento), cittadini della Corea del Sud (-23 per cento), e del Giappone (-57,4 per cento), indiani (-27,8 per cento). Per quanto concerne le località scelte dai turisti in Veneto, rispetto ai dati registrati nel 2019, l’unico numero ancora in negativo è quello relativo alle città d’arte che ha registrato il -0,7 per cento. Rispetto invece allo stesso periodo dello scorso anno, tutti i dati sono in miglioramento: le località balneari nel 2022 hanno registrato il +6,3 per cento, le città d’arte il +23 per cento, i laghi il +7,6 per cento, le montagne il +15,4 per cento e le terme il +10,9 per cento. (Rin)