Giappone: terremoto Ishikawa, in fiamme la città di Wajima, numerosi crolli a Suzu

- La prefettura di Ishikawa, maggiormente colpita dal devastante terremoto che ha colpito oggi il Giappone centrale, ha fatto appello alla Legge per il soccorso in caso di calamità per 17 città e cittadine. A Wajima, una città di circa 30mila abitanti nella penisola di Noto, dove l’intensità della scossa ha superato quella del Grande terremoto di Kobe del 1995, crolli e danni strutturali hanno innescato un vasto incendio nel centro cittadino, che i soccorritori stanno tentando di contenere. Numerosi crolli sono stati confermati anche a Suzu, una cittadina di circa 14mila abitanti poco distante. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha convocato un gabinetto di emergenza in risposta al violentissimo terremoto di magnitudo 7,6 che ha colpito una vasta area del Giappone questo pomeriggio. Kishida ha annunciato l’avvio dei preparativi per condurre evacuazioni nelle aree maggiormente colpite “il prima possibile”. Le autorità temono nuove scosse di forte intensità e ulteriori tsunami: secondo esperti consultati dai media giapponesi, il terremoto è conseguenza infatti di violenti movimenti delle faglie tettoniche. (segue) (Git)