Lombardia: Salluzzo (agroalimentare Confcommercio), reggono tradizioni culinarie, ma più attenzione alla spesa

- L'inflazione non ha cambiato le tradizioni culinarie delle feste dei lombardi anche se ha determinato una maggiore attenzione alla spesa. Quando si pensa al pranzo di Natale, o al cenone di Capodanno la prima immagine che ci viene in mente è quella di una tavola imbandita, attorno alla quale parenti e amici trascorrono uno dei momenti più felici dell’anno. Le tradizioni culinarie non sono cambiate. Di più: "si cerca sempre di rispettarle". Lo spiega ad Agenzia Nova Claudio Salluzzo, direttore filiera agroalimentare Confcommercio Milano. C'è "un'attenzione diversa che è dettata dalla capacità di spesa, fonte di due cose: da una parte la prudenza e la seconda l'inflazione galoppante". Ma nonostante i rincari e il periodo di crisi economica pressante che porta le famiglie a contingentare le proprie spese, anche quelle alimentari, la tavola a Natale "viene sempre imbandita". (segue) (Rem)