Lombardia: Salluzzo (agroalimentare Confcommercio), reggono tradizioni culinarie, ma più attenzione alla spesa (3)

- A spiegare questo dato è Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano. "Nelle analisi che stiamo facendo in termini di consumi siamo più o meno allineati con il 2022 nonostante l'effetto dell'inflazione annua che ha avuto effetto sulla tredicesima, erodendone buona parte. Ma questo andamento di consumi è rilanciato dalle alte presenze di turisti che fanno shopping nel Quadrilatero della Moda (il quartiere del capoluogo meneghino delimitato da via Montenapoleone, via della Spiga, via Manzoni e Corso Venezia, ndr.)". Mentre "una famiglia ha avuto una spesa media di 350 euro - continua Barbieri - la spesa dei turisti internazionali si aggira sui 1000 euro". Dunque, secondo Barbieri, nel rilancio di Milano post-Covid, "il fattore principale è che la domanda dei consumi è stata rilanciata per l'elevata presenza dei turisti e quindi nonostante i conflitti internazionali, Milano diventa attrattiva". Turisti, con capacità di spese importanti e senza i quali "ci sarebbe stato un andamento negativo" che per la maggior parte provengono da Europa, America e Arabia Saudita. Un altro sentiment condiviso dai lombardi è la tradizione del presepe, rappresentazione iconografica per eccellenza del Natale. Per una bottega come la nostra, con secoli di storia, il presepe "è sempre molto presente", spiega a Nova Gianluca Seregni che gestisce il negozio "La Stele" di Milano assieme a sua moglie. (segue) (Rem)