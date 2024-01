Capodanno: il cenone a Roma Nord è con il "pan-d'oro" a Roma Sud con le "tielle", gli auguri di Antonio Giuliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cenone di Capodanno resta un appuntamento di primaria importanza per ogni romano, ma è vissuto in maniera diversa a seconda delle zone della Capitale: macrobiotico a Roma Nord e ipercalorico a Roma Sud, secondo l'attore Antonio Giuliani. Le due facce della stessa città sono diventate esilaranti nei monologhi del cabarettista, chiamato a descrivere i menù del cenone di Capodanno di due famiglie tipo, una di Roma Nord e una di Roma Sud. "Se al cenone della sera del 24 dicembre non è finito l'albero di Natale, a Roma Nord mangeranno ancora qualche rametto", dice Giuliani in una intervista ad "Agenzia Nova". Le portate "saranno all'insegna della nouvelle cuisine, 'sti piatti microscopici alla francese, che consigliano come secondo 'l'entrecote' per finire, ovviamente, non il panettone, troppo da Roma Sud, ma il pan-d'oro servito a tavola direttamente dall'orafo, che non ha la frutta candita ma scaglie di Swarovski". A Roma Sud, invece, "l'odore dei fritti lo senti già dal semaforo mentre vai a casa di tua nonna, e se hai il colesterolo alto, già svieni appena apri portone. Poi si comincia con la 'tiella' di lasagne e la 'tiella' dei cannelloni, e quando chiedi a tua madre perché ha cucinato tanto, lei ti risponde semplicemente: du' tielle servono, non si sa mai. E ti ricorda che nel mondo c'è tanta gente che non ci ha da mangiare. E certo, gli rispondo, avete preso tutto tu e nonna". Il secondo può variare "tra frittura di calamari e gamberi, oppure pollo con peperoni, o entrambe le cose tanto che poi devi andare a dormire sul tetto e, il giorno dopo, ti devono staccare con il raschietto". (segue) (Rer)