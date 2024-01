Capodanno: il cenone a Roma Nord è con il "pan-d'oro" a Roma Sud con le "tielle", gli auguri di Antonio Giuliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi comincia la guerra con le noci, anzi, "con lo schiaccianoci che inevitabilmente si rompe, e le noci le rompi facendo sbattere la porta contro lo stipite. Si fanno danni per migliaia di euro, ma le noci si rompono e le puoi mangiare". A mezzanotte, a Roma Sud "arrivano le lenticchie e il cotechino per finire, non la cena, ma gli ultimi parenti rimasti vivi. Chi sopravvive anche a questo, può festeggiare l'anno nuovo". Diverso è anche il modo di festeggiare. A Roma Nord "la mezzanotte si festeggia con le stelline e gli auguri si fanno con distacco e con l'happy new year. A Roma Sud senti tuo zio ubriaco che fa il conto alla rovescia già alle 10:30, poi capisci che quelli che scandisce, non sono i secondi ma le bottiglie di spumante. A mezzanotte, quando ti affacci dal balcone a Roma Sud, sembra di stare in guerra tanto che vedi i due terroristi attentatori che abitano al piano di sotto, scappare via spaventati". Quest'anno Giuliani trascorrerà la notte di San Silvestro con la famiglia, ma non è stato sempre così. Due anni fa "ho passato il Capodanno al Cral dei ferrovieri; abbiamo festeggiato con 15 minuti di ritardo e abbiamo fatto il trenino: anche quello in ritardo". E così l'occasione per Giuliani è buona per augurare "un buon anno a tutti. Comunque lo passiate, l'importante è stare insieme e festeggiare con la consapevolezza dei rischi. Troppa gente si ferisce con i fuochi.e questo non fa ridere". (Rer)