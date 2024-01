Usa: a novembre si vota per il nuovo presidente, tutti gli appuntamenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto decisivo si raggiungerà il 5 marzo, con il cosiddetto Super Tuesday, durante il quale si terranno le primarie e i caucus in più di 12 Stati. Si andrà poi avanti fino all’inizio di giugno, concludendo con le convention dei due partiti: quella dei repubblicani è in programma dal 15 al 18 luglio a Milwaukee, in Wisconsin, mentre la democratica si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto. La seconda fase consiste nella selezione dei grandi elettori, i delegati che andranno a comporre il collegio che si occuperà di nominare presidente e vicepresidente. Essi sono eletti su base statale e sono in tutto 538, pari alla somma dei senatori e dei deputati assegnati a ciascuno Stato. In aggiunta, il 5 novembre si terranno anche le elezioni politiche, cruciali per stabilire chi avrà il controllo del Congresso che si insedierà nel 2025. Ad oggi, i repubblicani controllano la Camera dei rappresentanti con 221 seggi contro i 213 dei democratici, mentre questi ultimi hanno una maggioranza risicata al Senato, con 51 seggi sui 100 totali. Una situazione che potrebbe capovolgersi al termine delle elezioni del prossimo novembre, quando saranno rinnovati tutti i 435 seggi alla Camera e 34 al Senato. La composizione del prossimo Congresso sarà cruciale per l’amministrazione Biden, dal momento che l’opposizione dei repubblicani ha finora bloccato diverse iniziative del governo federale, prima fra tutte l’approvazione del pacchetto da 110 miliardi di dollari chiesto dalla Casa Bianca per sbloccare fondi aggiuntivi da utilizzare per l’assistenza militare all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. (Was)