Veneto: in primi 10 mesi dell'anno boom di arrivi, +15,4 per cento rispetto al 2022

- Boom di arrivi in Veneto nei primi 10 mesi del 2023: oltre 19 mila, contro i 16 mila del 2022 e i 18 mila del 2019. Sono i dati condivisi dal Sistema statistico regionale ed elaborati dall'ufficio Statistica della Regione Veneto sui dati provvisori Istat relativi al settore del turismo. Nel dettaglio, nei dieci mesi del 2023, gli arrivi sono stati 19.038, contro i 16.504 del 2022 e i 18.429 del 2019. Il dato quindi è rispettivamente migliorato del +15,4 per cento rispetto al 2022 e del +3,3 per cento rispetto al 2019. Per quanto riguarda invece le presenze, ovvero il numero di pernottamenti effettuati in Regione, nel 2023 sono stati 67.150 (+8,3 per cento rispetto al 2022, +0,4 per cento rispetto al 2019), nel 2022 invece 62.020 mentre nel 2019 le presenze sono state 66.894. Per quanto riguarda gli arrivi, rispetto al 2019, quest’anno è aumentato il numero degli italiani che hanno scelto il Veneto (6.344, +1,9 per cento rispetto al 2022, +4,4 per cento rispetto al 2019). Il dato però non è stato confermato dai pernottamenti effettuati in Regione dove, da gennaio a ottobre 2023, sono state 19.721 le presenze degli italiani, -0,5 per cento rispetto al 2022 e -5,2 per cento rispetto al 2019. (segue) (Rin)