Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (3)

23 luglio 2021

- Uno su tutti, per quanto riguarda l'Italia, quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che punta al gran colpo di giugno per confermare la supremazia elettorale in Italia e guadagnare più seggi in un Parlamento europeo, dopo il 6,44 per cento delle scorse elezioni comunitarie. Fd’I, al momento, è nel gruppo parlamentare di Ecr (Conservatori e riformisti europei), della quale Meloni è presidente. Il gruppo è accreditato, secondo i sondaggi di novembre, con 83 seggi, in netta crescita rispetto ai 62 di cinque anni fa, ma ancora non in grado di cambiare gli equilibri principali all'Eurocamera. Fanno parte del gruppo dei conservatori anche il partito Diritto e giustizia (Pis) polacco, il partito spagnolo Vox e il partito dei Democratici Svedesi, che nelle ultime elezioni nazionali del 2022 ha, per la prima volta, trovato spazio nell'esecutivo del Paese garantendo l'appoggio esterno al premier Ulf Kristersson del Partito moderato, rappresentante di una destra meno estrema e certamente più europeista. Sullo stesso numero di voti del gruppo Ecr si colloca quello di destra di ID (Identità e democrazia), con i sondaggi che li accreditano di 87 voti, in crescita rispetto i 73 del 2019. Del gruppo fa parte la Lega di Matteo Salvini, chiamato al quasi impossibile compito di ripetere il risultato del 2019, quando alle elezioni europee raggiunse il 34,3 per cento dei voti. Fra i suoi alleati all'interno del gruppo figurano i francesi del Rassemblement National di Marine Le Pen, i tedeschi di AfD (Alternative fur Deutschland), e i neerlandesi del Partito per la libertà (Pvv) del trionfatore alle ultime elezioni olandese, Geert Wilders, con Le Pen e Wilders a rappresentare una possibile fonte di guadagno elettorale. Accreditati più o meno con lo stesso numero di seggi (89) anche i liberali del gruppo Renew, in discesa rispetto ai 108 di cinque anni fa. Del gruppo, fanno parte, per l'Italia, Azione e Italia Viva, che difficilmente saranno grandi protagonisti alla prossima tornata elettorale europea, Ciudadanos in Spagna, ma soprattutto Renaissance, il Partito del presidente francese Emmanuel Macron, chiamato a tenere rispetto alla possibile ascesa di Marine Le Pen. (segue) (Beb)