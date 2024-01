Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri due gruppi al Parlamento europeo, a oggi, sono i Verdi, accreditati di 51 seggi contro i 73 del 2019, e The Left (La sinistra), al momento accreditato di 37 seggi contro i 41 delle scorse elezioni. Proprio nei Verdi, da mesi, tenta di confluire il Movimento Cinque Stelle, che cinque anni fa ha preso il 17,06 per cento dei voti e che ad oggi si trova nel gruppo dei non iscritti, fra deputati fuoriusciti e una precisa identità europea ancora da costruire. Alleanze, quelle attuali, che sembrano poter essere riconfermate, con i Cinque Stelle alla ricerca di una casa prima di giugno, o subito dopo le elezioni, e gli altri che proveranno e confermare o migliorare i risultati della scorsa tornata. Resta da vedere dove si schiereranno i cittadini europei, con un clima sociale e politico che, in questo momento, sembra favorire i partiti che guardano a destra, guidati dai risultati di Meloni e Wilders. Senza considerare alcuni recenti sondaggi in Francia, che danno Le Pen in grande rimonta rispetto a Macron, con una percentuale non lontana al 30 per cento. I tre leader, che sono però in gruppi politici europei diversi, cercheranno di mantenere il vento in poppa fino a giugno, cercando di superare indenni i prossimi sei mesi, periodo di tempo non certamente breve, almeno in termini elettorali, e che potrebbero ancora riservare sorprese. (segue) (Beb)