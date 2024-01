Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pesare, probabilmente, saranno le mutevoli condizioni economiche, con due conflitti che possono ancora destabilizzare l'opinione pubblica e, soprattutto, le economie dei 27 Paesi membri, a rischio di dover affrontare il problema medio orientale in caso il conflitto si allargasse. Difficile, inoltre, prevedere una grande coalizione di destra, al momento esclusa sia dal vicepremier Tajani che dal presidente del Ppe, Manfred Weber. L'appartenenza della Lega al gruppo europeo di Identità e democrazia (ID), non è un problema per l'Italia, ma per ID, "che rimarrà sempre fuori da un perimetro di confronto, perché di fatto nega l'euro, l'Unione europea, e perché ci sono posizioni anche molto critiche rispetto alla Nato", aveva affermato Tajani a novembre, in un punto stampa a seguito della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. Il vicepremier e ministro italiano aveva poi ribadito che per Forza Italia era sostanzialmente impossibile governare con il partito di Marine Le Pen e con AfD. Diverso il discorso della Lega, che Tajani giudicava come un partito diverso dai suoi alleati, quindi più affine alle politiche di centro destra, come insegna anche l'esperienza di governo. Gli alleati europei della Lega rimangono però due punti chiave del gruppo parlamentare ID. (segue) (Beb)