Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (7)

- L'alleanza con il centro destra europeo non sarebbe infatti così semplice, soprattutto per via delle visioni meno europeiste degli alleati spagnoli di Vox, certamente meno inclini a un clima pacifico con Bruxelles di quanto mostrato da Meloni dal giorno del suo insediamento a Palazzo Chigi. Tutta da capire, infine, la situazione della sinistra italiana, fra una possibile coalizione fra Pd e Cinque Stelle, anche se al momento sembra improbabile (e che poi non troverebbe riscontro nei i gruppi politici europei), e una tentativo di rimonta del Pd di Elly Schlein che in questi mesi ha stentato a realizzarsi. La sensazione, è che la leader del Partito democratico punti su una tattica di lungo periodo, cercando di fidelizzare i possibili elettori su temi ormai chiave come il salario minimo, i diritti, le politiche green e un diverso approccio alla crisi migratoria. Più difficile, invece, smarcarsi in campo internazionale, dove l'appoggio all'Ucraina non è in discussione (posizione diversa rispetto ai 5 Stelle). Ancora da capire se ci sarà, nel corso delle prossime settimane, una presa di posizione più netta sulla questione mediorientale, anche se appare improbabile uno smarcamento del Pd dalla linea più prudente tenuta fino ad oggi, anche per via delle differenti correnti interne che Schlein dovrà gestire. La strategia della leader del Pd quindi, potrebbe essere quella di puntare a riportare a votare i delusi della sinistra, andando a pescare fra i tanti possibili astenuti, e ripetere un po' la sorpresa che l'ha portata a vincere nella corsa alla segreteria del partito, tentando di accorciare il distacco da Fratelli d'Italia. (segue) (Beb)