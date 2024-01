Legge Bilancio: dal lavoro al fisco, una manovra da 28 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vengono poi riproposte e prorogate le regole relativa all’accesso al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. Le agevolazioni per giovani fino a 36 anni di età e per altre categorie con accesso prioritario saranno estese fino al 31 dicembre 2024. Nel rispetto degli specifici requisiti, i soggetti possono beneficiare della garanzia statale massima dell’80 per cento. La legge di Bilancio 2024 metterà a disposizione altri 282 milioni di euro per il prossimo anno. E' stata estesa la possibilità di accesso ai mutui Consap potenziati anche ad ulteriori categorie prioritarie, ossia le famiglie numerose. Novità a partire dal prossimo anno riguarderanno anche la cedolare secca, la tassazione degli affitti brevi fino a 30 giorni. Fino al 31 dicembre 2023 l’aliquota è fissata al 21 per cento, nel rispetto di specifiche condizioni anche al 10 per cento. Dal primo gennaio 2024 passerà, invece, al 26 per cento. L’aumento è previsto anche nell’ipotesi di intermediazione mediante portali telematici, ma esclusivamente per il caso di più appartamenti per periodo d’imposta. Dal prossimo anno aumenterà anche l’imposta sugli immobili detenuti all’estero, ovvero l’Ivie. La tassa riguarda le persone fisiche con residenza in Italia, in possesso di immobili situati fuori dal territorio nazionale. (segue) (Rin)