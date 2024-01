Legge Bilancio: dal lavoro al fisco, una manovra da 28 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo, sulla casa, un ulteriore aumento riguarderà anche la ritenuta relativa ai bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni edilizie, dal superbonus ai bonus casa: la percentuale passerà dall’8 all’11 per cento, a partire dal primo marzo 2024. I correttivi presentati dal governo riguardano le pensioni dei sanitari e dei dipendenti degli enti locali. In particolare, l’adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali sarà limitato ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica. Si consente ai dirigenti medici e sanitari e agli infermieri del Servizio sanitario nazionale, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Vengono poi incrementate le risorse per i trattamenti economici accessori del personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico. Restando al comparto Difesa per il personale viene autorizzata la spesa di circa 38,3 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa. Stanziati anche quasi 105,6 milioni di euro per il 2024 alle Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) e alle province autonome di Trento e Bolzano per gli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef. (segue) (Rin)