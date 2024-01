Legge Bilancio: dal lavoro al fisco, una manovra da 28 miliardi di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo destina anche fino a 15 milioni di euro a favore di una nuova area di crisi industriale sul territorio comunale di Caivano. La legge di Bilancio proroga poi al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per assicurare assistenza e soccorso, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina. La norma stanzia 40 milioni di euro per il 2024 per il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea. Viene disposta, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2024 anche dello stato di emergenza per interventi all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. In tema di agricoltura, il Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) nato a sostegno delle imprese agricole (nelle zone nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali) si estenderà anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. La norma dispone che il Fondo abbia anche l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo. Viene disposto anche un fondo da 13,5 milioni di euro in 3 anni (4,5 milioni per il 2024, 2025 e 2026) per il finanziamento di alcuni interventi nelle aree colpite da eventi sismici.