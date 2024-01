Legge Bilancio: dal lavoro al fisco, una manovra da 28 miliardi di euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, tramite uno o più decreti ministeriali, le risorse saranno ripartite in modo tale da provvedere all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi necessari al soccorso della popolazione civile e al sostegno dei Comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa. In ambito culturale, è stata inserito il titolo di "Capitale italiana dell’Arte contemporanea" che verrà conferito annualmente dal Consiglio dei ministri sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell’arte contemporanea. Infine alcune misure nell'ambito dell'università e della ricerca. Per le borse di studio vengono stanziati 36 milioni di euro, che vanno a rafforzare il Fondo integrativo statale per la concessione; il Fondo per l’Erasmus italiano con 3 milioni per l’anno 2024 e 7 milioni per il 2025 per un investimento totale di 10 milioni di euro; l'housing universitario con stanziamenti pari a 150 milioni di euro per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento degli edifici alloggi e residenze per studenti universitari (10 milioni di euro per il 2024, 20 per il 2025, 50 per il 2026 e 70 milioni per gli anni a seguire destinati all’edilizia universitaria in generale) e il Fondo a favore degli Enti di Ricerca non vigilati dal Mur: dotazione finanziaria prevista pari a 35,32 milioni di euro, di cui 14,52 per i ricercatori e tecnologi e 20,80 per il personale tecnico-amministrativo. In conclusione, sempre per le attività di ricerca, per il Tecnopolo di Taranto è previsto lo stanziamento di 1 milione di euro. (Rin)