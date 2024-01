Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024, anno delle elezioni europee, si preannuncia a Bruxelles come un momento fondamentale per l'Ue, fra chi spera di riconfermarsi come forza trainante delle politiche comunitarie e chi invece mira a ribaltare gli equilibri in Parlamento e portare la destra a formare una maggioranza senza socialisti. Le prossime elezioni, che si terranno dal 6 al 9 giugno, vedranno i cittadini europei votare i propri rappresentanti al Parlamento europeo, con l'Eurocamera che vedrà aumentare i seggi dai 705 attuali ai 720 per via dei cambiamenti demografici dell'Unione europea. L'Italia manterrà gli attuali 76 seggi, rimanendo la terza nazione per numero assoluto, dietro alla Francia con 81 seggi e alla Germania con 96, (il massimo consentito dai Trattati dell'Ue contro un minimo di 6). Le altre nazioni più numerose, quindi possibili protagoniste dello scacchiere parlamentare e decisive alle prossime elezioni, saranno la Spagna (61 seggi), la Polonia (53 seggi), la Romania (33 seggi) e i Paesi Bassi (31 seggi). Mentre si avvicina a grandi passi la campagna elettorale, che si prevede molto accesa, i partiti nazionali saranno chiamati a presentare i propri candidati, in una tornata elettorale che può cambiare le sorti dell'Europa per i cinque anni di durata della legislatura. Una volta finite le elezioni, i deputati eletti si metteranno al lavoro per formare i gruppi politici. Durante la prima sessione plenaria, nella quale si incontreranno tutti gli europarlamentari, il nuovo Parlamento eleggerà poi la propria presidenza. (segue) (Beb)