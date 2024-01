Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sessione successiva, sarà invece eletta la presidenza della Commissione europea e, in seguito, sarà esaminato il collegio dei commissari europei, per poi essere votato sempre da Parlamento per l'approvazione nel suo complesso. Alle ultime elezioni era stato eletto come presidente dell'Eurocamera il parlamentare del Pd, quindi del gruppo dei Socialisti e democratici europei (S&D) David Sassoli, poi sostituito dalla maltese Roberta Metsola (Ppe) dopo la prematura scomparsa, e Ursula von der Leyen (Ppe) alla guida dell'esecutivo Ue. Del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) fa parte anche Forza Italia, con Antonio Tajani, attuale ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeo, che dovrebbe essere il volto di punta per la prima elezione europea senza Silvio Berlusconi. Secondo gli ultimi sondaggi di Europe Elects, effettuati il 23 novembre, a livello europeo il Ppe sarebbe in leggera flessione, con 173 seggi previsti rispetto ai 182 del 2019, con gli ultimi mesi che farebbero però segnare un leggero recupero del gruppo. Dietro di loro, S&D con 142 seggi, qualche poltrona in più rispetto al sondaggio di ottobre (139 seggi), ma in deciso calo rispetto ai 154 del 2019. Il clima che si respira a Bruxelles è quello di una speranza per i partiti di destra di ribaltare la storica maggioranza fra liberali, popolari e socialisti, che solitamente tiene fuori dalle decisioni fondamentali i partiti più estremisti e spesso euroscettici. Un clima che, come sperano i partiti contrari alla grande coalizione attuale, potrebbe durare e portare a rinnovare le alleanze, formando una grande coalizione di destra al potere in Europa, includendo anche i partiti solitamente esclusi dai giochi che contano. (segue) (Beb)