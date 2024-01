Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita, per quanto riguarda gli schieramenti della destra italiana, sembra potersi giocare più sulla coalizione e alle possibili alleanze post elettorali che potranno coinvolgere Fratelli d'Italia, soprattutto in caso di grande affermazione alle urne. Mai veramente osteggiato dall'attuale esecutivo europeo, visti anche i buoni rapporti e la vicinanza di vedute fra Meloni, Metsola e von der Leyen, non ultimo su argomenti come la gestione della migrazione, il partito della premier italiana potrebbe rappresentare il vero punto su cui la presidente della Commissione von der Leyen potrebbe puntare per giocare le sue chance di rielezione. È stata proprio la presidente del Parlamento europeo, recentemente, a definire la premier italiana una donna forte e europeista, sulla quale la stessa Metsola ha detto di contare. Un'affermazione, quella di Fratelli d'Italia, che sembra ad oggi abbastanza scontata, ma che dovrà combattere con un clima europeo frammentato e mutevole, nel quale storicamente non è così facile destreggiarsi, anche per la differenti percezioni esistenti sul piano nazionale e quello europeo. (segue) (Beb)