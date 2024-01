Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le coalizioni che si formeranno a Bruxelles, insomma, dipenderanno molto dall'esito delle urne di giugno. "Ricordo che ho sconfitto il candidato socialista a febbraio 2017 nella corsa alla presidenza del Parlamento europeo con un accordo tra popolari, conservatori e liberali. Questo sarebbe l'accordo ideale, poi dipende naturalmente dal voto", aveva infatti ribadito a novembre il ministro Tajani. "Non siamo in Italia, ci sono realtà diverse, maggioranze diverse, istituzioni diverse e quindi è più complicato. L'importante è che ci sia stabilità e che non ci siano fondamentalismi. La posizione della Lega è decisione del partito, ma con Alternative fur Deutschland e con la signora Le Pen non possiamo costruire nulla di positivo, cioè non possiamo governare l'Europa insieme a loro", aveva poi concluso, sbarrando la strada a una possibile alleanza con ID, Lega esclusa, appunto. Dello stesso avviso il presidente Ppe Weber, che ha spesso ribadito la sua contrarietà a accordi con AfD, più volte indicati come il principale nemico nella corsa alle europee 2024. E se per il Ppe sembra quindi chiudersi la strada di una grande coalizione di destra sul modello di quella italiana, il discorso potrebbe complicarsi anche per Meloni, anche se un grande risultato di sovranisti e populisti europei, sia di ID che di Ecr, potrebbe riaprire la strada a qualcosa di diverso. In un'Europa frammentata e difficile da leggere come un un'unica arena elettorale, da gennaio si aprirà quindi la corsa alle elezioni europee, il più importante passo elettorale europeo del nuovo anno, in cui molto potrà cambiare. (segue) (Beb)