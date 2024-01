Ue: il 2024 anno delle elezioni europee, clima frammentato e instabile in cui tutto può succedere (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, vista anche la distanza tra i leader dei partiti di destra europei e dei rispettivi gruppi all'Eurocamera, appare improbabile un cambio di forze alla maggioranza, che sembra poter rimanere ancora a guida Ppe, S&D e Renew. L'ascesa di Wilder nei Paesi Bassi e la possibile affermazione di Le Pen in Francia, suonano però come campanello d'allarme per una sinistra europea, forse più in difficoltà, almeno stando ai recenti sondaggi. Migranti, politiche green e crisi internazionali, oltre che il sempre difficile e scivoloso tema dell'economia, potranno spostare gli equilibri fino all'ultimo, con Ursula von der Leyen, e probabilmente anche Metsola, che cercheranno la riconferma nei rispettivi ruoli. La sfida, per loro, sarà probabilmente proprio quella di portare verso il centro destra Meloni e alcuni dei leader a loro più affini. Oppure cercare di recuperare qualche strappo consumatosi con la sinistra europea, in caso di rimonta e cambiamento di fronte rispetto ai sondaggi dell'ultimo anno. La riconferma di Sanchez in Spagna e la recente affermazione di Donald Tusk in Polonia, ai danni dell'ex premier Mateusz Morawiecki e del Pis, mostrano che tutto è ancora in gioco. Lo scenario europeo è frammentato e i prossimi sei mesi diranno molto del futuro della politica comune di Bruxelles, fra giochi elettorali, possibili candidati alle rispettive presidenze, e voci di alleanze che probabilmente si rincorreranno nelle stanze istituzionali di Bruxelles. La grande corsa a giugno è iniziata. (Beb)