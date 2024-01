Quirinale: Mattarella, democrazia è fatta di esercizio libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La democrazia è fatta di esercizio di libertà. Libertà che, quanti esercitano pubbliche funzioni - a tutti i livelli -, sono chiamati a garantire. Libertà indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno agli italiani. “Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione. O dall’indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi per timore che le impetuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli”, ha concluso. (Rin)