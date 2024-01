Fisco: Mattarella, evasione riduce risorse comuni, contribuire deve suscitare orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà. Anche un diritto al futuro. Alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità. Ciascuno per la sua parte. Significa contribuire, anche fiscalmente. L’evasione riduce, in grande misura, le risorse per la comune sicurezza sociale. E ritarda la rimozione del debito pubblico; che ostacola il nostro sviluppo”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel discorso di fine anno agli italiani, ha ricordato come “contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della Patria, non possa che suscitare orgoglio negli italiani”. (Rin)