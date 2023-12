Lazio: Natale di controlli della Polfer, 6 arresti ma anche allarmi bombe e bimbi ritrovati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le attività di controllo del territorio, nella giornata del 24 dicembre, gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria compartimentale, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario e zone limitrofe, hanno arrestato due cittadini stranieri per il reato di furto aggravato in concorso ai danni di una cittadina italiana. Gli operatori della Polizia Ferroviaria, nel transitare nell'area denominata "Le terrazze", nei pressi dell'esercizio commerciale "Le eccellenze della Costiera" sito all'interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, hanno notato uno dei due soggetti distrarre una signora mentre l'altro si appropriava della sua borsetta. I due uomini sono stati immediatamente bloccati dagli agenti mentre tentavano di allontanarsi frettolosamente dal locale, in possesso del maltolto. La borsa trafugata, contenente documenti, carte di credito e denaro contante è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Nel corso dei successivi accertamenti, uno dei due soggetti arrestati è risultato destinatario di una ordinanza di carcerazione, emessa dal Tribunale di Roma, pertanto si è provveduto alla notifica del provvedimento ed alla relativa esecuzione, portando l'uomo in carcere. (segue) (Rer)