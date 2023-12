Lazio: Natale di controlli della Polfer, 6 arresti ma anche allarmi bombe e bimbi ritrovati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 27 dicembre, nel corso delle giornate straordinarie dedicate all'intensificazione dei controlli sul territorio, il personale della Squadra di polizia giudiziaria compartimentale, nel corso del consueto servizio di repressioni dei reati svolto all'interno della stazione Fs di Roma Termini e zone limitrofe, ha arrestato per il reato di flagrante furto aggravato due cittadini stranieri. Nel particolare gli operanti, nel transitare all'interno del "Mercato Centrale", hanno notato la presenza di due persone, che si aggiravano con fare sospetto, ponendo particolare attenzione ai bagagli dei viaggiatori lì presenti. Gli operatori seguivano i movimenti mantenendosi a debita distanza, osservando che i due si avvicinavano ad un gruppo di viaggiatori con numerosi bagagli al seguito, mentre uno richiedeva agli stessi viaggiatori diverse informazioni in maniera pretestuosa al fine di distrarli, il complice si avvicinava e sottraeva uno zaino poggiato su un trolley. Gli operanti intervenivano prontamente, bloccando i due uomini, traendoli in arresto. Nel frattempo veniva rintracciata la vittima del furto, un cittadino italiano che, dopo aver formalizzato la denuncia, è rientrava in possesso del maltolto. Il giudice ha convalidato l'arresto per i due fermati, condannati a 5 mesi di reclusione. I due soggetti sono stati accompagnati presso l'Ufficio Immigrazione e finita la trattazione è stato notificato loro il decreto di espulsione dal territorio nazionale. (segue) (Rer)