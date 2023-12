Porti: Pd, omissione finanziamenti grave errore governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha commesso un grave errore nell'omissione dei finanziamenti alle compagnie e imprese portuali, nonostante l'impegno dichiarato del Mit. La proroga dell'ex articolo 199 è saltata, lasciando i lavoratori in grande difficoltà e affidando le loro sorti ad un incerto emendamento in Parlamento durante la conversione del decreto". E' quanto afferma in una nota la vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Valentina Ghio. Nel decreto 'Milleproroghe' - ricorda poi la parlamentare - manca il prolungamento delle misure a sostegno del lavoro portuale, impattato dal calo di traffico dovuto ai conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Mar Rosso. Le misure ex articolo 199 riguardano il sostegno nel 2024 alle compagnie e imprese portuali e minori giornate di lavoro, un problema cruciale per il sistema imprenditoriale portuale. Il vice ministro Rixi e Salvini si sono impegnati personalmente, ma il decreto è entrato con l'ex articolo 199 e ne è uscito senza. La possibilità da parte del Mit di presentare un emendamento durante l'approvazione del 'Milleproroghe' in Parlamento ci sembra auspicabile ma poco probabile, poiché la premier Giorgia Meloni potrebbe porre la fiducia, azzerando gli emendamenti. (segue) (Com)