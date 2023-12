Porti: Pd, omissione finanziamenti grave errore governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quel punto - prosegue Ghio - la situazione nei porti può diventare veramente un pasticcio sulla pelle dei lavoratori. Altro aspetto non banale è che nel decreto legge c'è il prolungamento di soli tre mesi, con 2,2 milioni di euro per coprire gli ammortizzatori sociali, per le Agenzie del lavoro portuale di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, istituite a seguito di crisi aziendali dei terminalisti. Tuttavia, l'Agenzia di Taranto chiuderà a fine giugno 2024 se non interverranno ulteriori misure, mettendo a rischio 339 lavoratori. In ogni occasione utile, dal decreto Anticipi alla Manovra - conclude - noi abbiamo presentato emendamenti a sostegno della proroga al lavoro portuale e siamo pronti a ripresentarne al Milleproroghe, se il governo non darà una risposta certa e concreta, oltre alla perdita della credibilità dei rappresentanti istituzionali del Mit di che più volte hanno dato vaste rassicurazioni, a perdere saranno soprattutto i lavoratori portuali a rischi di pesanti crisi occupazionali". (Com)