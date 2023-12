M5s: Gasparri (FI), Conte e grillini simbolo dell'incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo uno come Giuseppe Conte nel 2024 potrà battere il record di bugie e di palese incapacità stabilito dallo stesso Giuseppe Conte nel 2023 e prima ancora sempre da lui negli anni precedenti. Lui ed i grillini sono il simbolo dell'incapacità, dell'incompetenza e della denigrazione". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che in una nota aggiunge: "Conte si vergogni peraltro di destinare 300 mila euro di soldi che apparterrebbero ai cittadini, al suo capo e padrone Beppe Grillo, che, non riuscendo più a calcare i palchi con successo, scrocca soldi del movimento politico che ha fondato anni fa per devastare i bilanci pubblici e creare un incubo per l'Italia, che finalmente è stato archiviato dopo una parentesi oscura nella storia democratica italiana". Per il senatore nel 2024 "i grillini conteranno sempre meno. E questo è un dato già di per sé positivo per il nuovo anno che sta arrivando. Facciano un anno sabbatico e di silenzio così eviteranno di dire bugie perché ogni loro parola è una menzogna, ogni loro iniziativa è portatrice di danno. Il resto lo risolveranno davanti ai giudici che li chiameranno presto a pagare, uno per uno, sanzioni molto, molto salate", conclude Gasparri. (Com)