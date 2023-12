© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei camion autocompattatori per la raccolta dei rifiuti sono andato distrutti in un incendio che si è sviluppato alle 15 di oggi in via Cancelliera al civico 19 nella zona industriale di Ariccia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Pomezia e Velletri. Del caso se ne occupano i carabinieri. (Rer)