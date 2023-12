Mar Rosso: Marina Usa affonda tre su quattro imbarcazioni usate dagli Houthi in attacco a Maersk Hangzhou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il cacciatorpediniere Uss Gravely ha fatto sapere di aver abbattuto due missili balistici antinave in risposta all'attacco dei ribelli Houthi dello Yemen contro la Maersk Hangzhou. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul suo profilo X (ex Twitter), precisando che la nave container ha chiesto assistenza dopo essere stata colpita da un missile mentre stava navigando nel Mar Rosso meridionale. Le navi Uss Gravely e Uss Laboon hanno risposto alla richiesta della Maersk Hangzhou e durante l’intervento la Uss Gravely ha abbattuto due missili balistici antinave sparati da aree controllate dagli Houthi. Secondo il Centcom si tratta del 23mo attacco alla navigazione internazionale da parte dei ribelli sostenuti dall’Iran dal 19 novembre scorso. (Washington)