Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi rieletto per un secondo mandato

- Il presidente uscente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, è stato rieletto per un secondo mandato di cinque anni, conquistando il 73,34 per cento dei voti espressi nelle elezioni generali dello scorso 20 dicembre. È quanto emerge dai risultati preliminari annunciati oggi dalla Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni). Prima ancora della pubblicazione dei risultati, nove candidati dell'opposizione hanno denunciato presunti brogli tra cui la violazione della legge elettorale attraverso la continuazione del voto per sei giorni, l'esistenza di seggi elettorali paralleli o addirittura il controllo delle macchine per il voto da parte di candidati identificati come legati al presidente uscente, parlando apertamente di "elezioni farsa". (Res)