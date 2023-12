© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione del Partito progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic ottiene il 49,84 per cento alle elezioni parlamentari, mentre il blocco dell'opposizione "Serbia contro la violenza" si è attestata al 20,14 per cento. Lo ha riferito la Commissione elettorale citando i dati dopo lo spoglio del 50,41 per cento delle schede. Domenica in 65 città e regioni, tra cui Belgrado e nella regione autonoma della Vojvodina, si sono svolte le elezioni anticipate per il Parlamento serbo e le elezioni comunali. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione elettorale sulla base dei risultati dello spoglio in 4.171 degli 8.273 seggi elettorali, la coalizione “Aleksandar Vucic – La Serbia non deve fermarsi” è in testa alle elezioni parlamentari. con il 49,48 per cento dei consensi. Al secondo posto ci sono i suoi principali concorrenti: il blocco di opposizione "Serbia contro la violenza" dal 20,14 per cento. Al terzo posto si trova il Partito socialista serbo, che fa parte della coalizione di governo uscente, del primo vice primo ministro e ministro degli Esteri Ivica Dacic e dei suoi partner, con il 7,1 per cento. La coalizione che sostiene il Partito progressista serbo "avrà la maggioranza assoluta in Parlamento": 128, 129 o 130 su 250 seggi, ha detto prima Vucic nella sede elettorale dell'Sns. Il presidente ha anche detto che si aspetta che Belgrado continui il suo percorso verso l'Unione europea e che dopo le elezioni continuino i difficili negoziati sulla questione del Kosovo. Con Vucic sul palco sono saliti per celebrare la vittoria alle elezioni anche il presidente della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik e il presidente del Parlamento del Montenegro Andrija Mandic, oltre a vari membri del governo ed esponenti dell'Sns. (Seb)