- La Serbia infatti sta provando ad accelerare il suo ingresso nell'Unione europea, pur essendo costretta ad affrontare la questione del Kosovo, condicio sine qua non per l'integrazione europea, e pur essendo ritenuta uno dei principali alleati della Russia nonché l'unico Paese europeo a non aver inflitto sanzioni a Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. La lista del Sns, formazione che arriva già da un decennio di dominio sulla scena politica serba, promette in politica interna il prosieguo della stabilità e della crescita economica del Paese, attraverso la garanzia di salari e pensioni più alti, nuovi investimenti per infrastrutture e posti di lavoro. "Il popolo ha parlato e, per quanto ci riguarda, condurremo una politica di stabilità, una politica di serietà, una politica di responsabilità e una politica di ulteriore progresso del nostro Paese", ha dichiarato nella tarda serata di ieri il presidente serbo, dopo i primi risultati preliminari. Vucic ha quindi sostenuto subito che davanti "c'è un periodo difficile per il nostro percorso europeo". "Ci saranno negoziati difficili e concessioni difficili anche con Pristina, ma proteggeremo sempre il Kosovo come parte del territorio della Serbia", ha confermato ancora una volta il presidente nel suo discorso, riprendendo un tema caro ai suoi sostenitori. In campagna elettorale il capo dello Stato serbo aveva escluso in tutti i modi la possibilità del riconoscimento del Kosovo ribadendo la prosecuzione di una politica nazionale che guardi "agli interessi dello Stato" e aperta anche a "nuovi mondi" come Cina e Paesi arabi. Se il partito di Vucic si conferma in cima alle preferenze dell'elettorato, la sorpresa in negativo si rivela essere la lista guidata dal Partito socialista (Sps) di Ivica Dacic. Il partito socialista infatti ha perso rispetto alle precedenti elezioni della primavera del 2022 intorno al 5 per cento dell'elettorato. (segue) (Seb)